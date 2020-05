Mongillo: "Vicino alla famiglia di Carmine Mauriello" L'addio all'ex consigliere provinciale

Addio a Carmine Mauriello, ex consigliere provinciale di Sant'Agata de'Goti. Ha voluto ricordarlo l'avvocato Arturo Mongillo: "Le condoglianze più affettuose alla moglie, ai figli, alla sorella Annamaria, per breve tempo sindaco di Sant'Agata, per la scomparsa di Carmine Mauriello, giovanissimo candidato nella lista del Partito Liberale di mio padre insieme al compianto Angelo Biscardi e a Giovanni Viscusi, successivamente Carmine Mauriello aderì a Forza Italia e fu consigliere provinciale nel collegio di Sant'Agata, nel mentre Giovanni Viscusi divenne sindaco di Sant'Agata in quota Forza Italia. Anche in questo momento, dove la partecipazione non è consentita, il memore ricordo e la vicinanza affettuosa e ai familiari tutt"i.