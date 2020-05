L'affetto dell'intera comunità per Don Pietro De Felice Limatola ringrazia monsignore De Felice per le tante attività e lo fa il giorno del suo compleanno

“Dopo aver attraversato un periodo così difficile e delicato, pur mantenendo ancora alta la guardia rispetto al COVID-19, oggi tutta la comunità di Limatola si stringe in festa attorno a Monsignore Don Pietro De Felice, parroco presso la Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire e la Chiesa di Sant’Eligio per il suo sessantaquattresimo compleanno”.

Ad omaggiare il parroco è l'intera comunità di Limatola. “In questi mesi – scrivono - si è distinto per il suo operato e il suo quotidiano impegno; non ha mai lasciato solo nessuno, ma ha promosso tanti momenti di preghiera per supportare quanti hanno vissuto difficoltà personali, familiari ed economiche, conseguenti al Coronavirus.

Difatti, oltre alla Santa Messa domenicale, tutti i pomeriggi, i fedeli hanno potuto ascoltare la Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignore De Felice grazie all’ausilio di megafoni che hanno consentito di diffondere l’audio della Santa Messa nella piazza principale del paese e nelle strade limitrofe.

Da pochi giorni, nel pieno rispetto delle direttive ministeriali, ha ripreso a celebrare la Santa Messa in compagnia dei parrocchiani, garantendo la massima sicurezza di tutti. Ciò promuovendo l’igienizzazione delle mani all’ingresso, l’utilizzo delle mascherine, la distanza di sicurezza tra i fedeli in Chiesa.

Insomma – concludono i fedeli -, Don Pietro De Felice rimane un punto di riferimento importante per tutta la Comunità; con i suoi gesti e le sue parole è fonte di sostegno e di supporto, oltre che di esempio per tutti. Pertanto, oggi, dopo un momento di grande preoccupazione e di difficoltà, sembra doveroso per tutta la comunità limatolese e il gruppo parrocchiale porgere a Don Pietro i più cari auguri di buon compleanno”.