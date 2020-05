Razzano: "Nessun accordo con maggioranza a Sant'Agata" La consigliera: "Mai stretto accordi con chicchessia"

Di seguito la nota di Giovanna Razzano dell'opposizione di Sant'Agata che rifiuta l'etichetta di spalla della maggioranza e di Valenti (seppur senza mai nominarlo)



"Appare paradossale anche solo il pensare che la crisi politica che ha investito la maggioranza del nostro comune sia da riportare alla Opposizione o frutto di accordi vari sottoscritti con chicchessia nelle segrete stanze di qualche appartamento o in prossimità di qualche caminetto.

Che l’amministrazione comunale fosse in crisi era notorio a tutti già da tempo.

L’opposizione consiliare, proprio in quanto opposizione, ha continuato il suo ruolo evidenziando le manchevolezze di una gestione alla deriva ormai evidente a tutti.

Oggi si cercano colpevoli, feriti, personaggi illustri e meno illustri, registi ed attori in un circo mediatico che non considera le persone in quanto tali ma come pedine che, altri soggetti, potrebbero muovere a loro piacimento su una scacchiera. Troppo limitativo. Troppo facile.

La realtà è che meno di un anno fa l’ormai ex sindaco Avv. Piccoli veniva indicata candidato a sindaco da una maggioranza acclamante e quanto mai granitica. Tutti inneggiavano, elogiavano e sposavano la scelta ed ora a distanza di un anno, un solo anno, quegli stessi candidati meno solo 2, e ripeto solo 2, hanno mandato a casa la loro stessa creatura. Perché? Come mai nessuno se non 2 consiglieri si è sottratto da tale azione? Chi sono le schegge impazzite i 9 che hanno firmato o i due che non lo hanno fatto? E quali sono gli inaccettabili compromessi ai quali non ci si è voluti piegare?. Si spieghi, si faccia un pubblico manifesto, si denunci se del caso.

L’opposizione è stata coerente, non ha ceduto alle lusinghe del potere, non ha cambiato parte politica ed ha fatto quello che doveva: chiedere di andare al voto in una situazione di stallo e di malagestione che non aveva né fine ne limiti. Una gestione dove mai, e dico mai, le loro istanze e richieste sono state valutate, quantomeno lette.

Il momento storico, un paese alla deriva avrebbe dovuto consigliare, in primis all’ex sindaco e poi alla intera maggioranza, una gestione unitaria nell’interesse del paese. Ma niente, anche l’ultima richiesta dell’opposizione di una commissione bipartisan e permanente per la gestione della crisi è stata accettata.

Ora qual è il futuro? Non lo so. Non posso prevederlo. Io non sarò della partita avendo altri impegni elettorali e neppure posso prevedere chi saranno gli attori ed i protagonisti, quali e quante saranno le squadre in campo e soprattutto chi potrà giocare la partita. Ma vedremo e sapremo in poco tempo".