Arpaia e Forchia: interruzione idrica per lavori Stop all'erogazione idrica domani, giovedì 4 maggio

La società ABC (Acqua Bene Comune) Napoli con nota in data 20 maggio 2020, ha comunicato alla Gesesa che deve eseguire lavori di sostituzione del misuratore sulla presa denominata Canala del Comune di Arpaia. Lavori, spiega la Gesesa, che comporteranno l’interruzione della fornitura idrica, dalle 9 alle 13 di giovedì 4 giugno 2020 ed interesserà le utenze delle seguenti zone: tutto il centro urbano del Comune di Arpaia, Comune di Forchia: Corso Umberto I; via Roccarainola, Via Prov.le Arpaia – Forchia, vicolo Sanniti, Via Nola, Via Cupa, Vicolo Zuoppo, Vicolo Cieco. Gesesa si scusa per i disagi "non dipendenti dalla nostra attività di gestione" e ricorda noltre, che per segnalazioni e guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17.