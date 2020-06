Calvi, al via attivazione dei servizi fognari e di depurazione Attivato presso il comune un punto informativo e di assistenza per i cittadini

Completate le reti fognarie e l’attivazione dei servizi fognari e di depurazione su Via Molino, Via Appia Nuova, Via Li Mai, Via Appia Antica, Viale Europa e Via Pontepiano. A comunicarlo l'amministrazione comunale di Calvi, pguidata dal sindaco Armando Rocco che in merito commenta: Una grande opera, dalle grande dimensioni: una rete fognaria di oltre otto chilometri. Tale nota, oltre ad evidenziare che la predetta rete fognaria è definitivamente in esercizio e collegata all’impianto di depurazione sito in Via Pontepiano, ha richiamato l’obbligo di allacciamento alla rete fognaria, previsto dal decreto legislativo 152/2006, per tutte le utenze ubicate nel raggio di 200 (duecento) metri da essa".

"In particolare, come già concordato con la Provincia di Benevento e l’Anas, Enti proprietari delle strade su cui è stata realizzata parte della rete fognaria, gli attraversamenti stradali, per tutti coloro che hanno le proprie abitazioni ubicate sul lato opposto a quello dove è stato interposto un pozzetto cieco, saranno a cura del Comune di Calvi. Ai fini della presentazione delle istanze è stato istituito presso la Casa Comunale un punto di informazione e di assistenza volto a fornire un utile supporto ai cittadini non ancora allacciati alla pubblica rete fognaria. Nei prossimi mesi saranno avviati gli interventi per estendere il servizio fognario ad ulteriori strade. La formalizzazione delle suddette procedure di attivazione dei servizi di fognatura e depurazione è possibile attraverso il punto informativo e di assistenza attivato presso la casa comunale mediante attività di ricevimento nei giorni di lunedì, dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18, venerdì dalle 10 alle 12 oppure tramite informazioni telefoniche". Ed infine viene precisato: "La realizzazione di tale opera fognaria, dalle grande dimensioni, rappresenta un’importante risultato ambientale e una grande conquista di civiltà per la comunità calvese”.