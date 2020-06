Limatola, due progetti per chi prende reddito di cittadinanza Ecco i lavori previsti della durata di un anno

Partiranno nei prossimi mesi, a Limatola, due progetti, di durata annuale, che avranno quali protagonisti cittadini percettori del Reddito di cittadinanza. L'ente in particolare spiega: “'Decoro e valorizzazione dell'intero territorio' e 'Una mano al Vigile per la sicurezza delle scuole e del territorio comunale' l'intitolazione dei due percorsi che vedranno coinvolti un totale di 25 persone. Il primo dei due progetti, relativo alla cura del territorio, assisterà alla partecipazione di 15 persone che presteranno la rispettiva opera per otto ore settimanali cadauno.

Gli stessi saranno impegnati, a seconda delle necessità, in manutenzione e abbellimento del verde pubblico; riqualificazione dei percorsi paesaggistici; supporto all'organizzazione e gestione di eventi per la sensibilizzazione sui temi ambientali; riqualificazione di aree mediante raccolta di rifiuti abbandonati; pulizia degli ambienti e posizionamento delle attrezzature; manutenzione e cura delle aree verdi e aree naturalistiche; manutenzione dei giochi per bambini nei parchi; manutenzione, restauro e mantenimento delle barriere in muratura e staccionate;pPulizia dei cortili scolastici, manutenzione del verde e tinteggiatura locali; piccole manutenzioni negli edifici scolastici e rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito. L'ulteriore progetto, inerente l'assistenza all'opera della Polizia municipale, vedrà quali protagonisti dieci persone, anche in questo caso con un impiego pari ad otto ore settimanali, con l'obiettivo di migliorare il livello di vivibilità dell'intera Comunità sviluppando la cultura del rispetto della cosa pubblica e la salvaguardia dei piccoli scolari.

Tale percorso prevede, nel dettaglio, attività di supporto al servizio di Polizia municipale nella vigilanza e nella attività di controllo all'entrata ed all'uscita dalle scuole ed accompagnamento dei minori; Supporto alla vigilanza degli spazi esterni comunali; Collaborazione durante il mercato settimanale ed assistenza durante le manifestazioni culturali, religiose e sportive".