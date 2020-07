Estate nera per le condotte idriche, nuovo guasto a Foglianise L'interruzione causata dal malfunzionamento del serbatoio Leschito

La Gesesa informa che a causa di un nuovo guasto al serbatoio Leschito di Foglianise, peraltro ieri già interessato da un disservizio, si potrebbero verificare interruzioni idriche nelle le seguenti zone:

- via Leschito

- via Sirignano

- Zona Palazzo

- Zona S: Marco

- via S. Rocco

- Parte di Corso Umberto I

- Tratto di via Silvio Pedicini



Gesesa invita gli utenti a seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul sito web gesesa.it. Ricorda inoltre che è sempre attivo h24 il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17.