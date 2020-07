Androsoni luogotenente Polizia Locale. Mongillo: "Complimenti" "Esempio di responsabilità: riconoscimento giusto"

Nominato a Sant'Agata de' Goti il nuovo luogotenente della Polizia locale, Telemaco Androsoni. L'ex sindaco Mongillo ha commentato così la designazioni: “Auguri cordiali ad Androsoni, da maresciallo capo a luogorenente, promozione meritatissima su decreto del commissario prefettizio Olimpia Cerrata.

Ha rivestito incarichi di particolare responsabilità, dalla polizia amministrativa alla gestione di mezzi alla polizia stradale. Giusto riconoscimento.

Androsoni fa parte di una squadra di vigili eccellenti come De elice, Piscitelli e Libardi oggi in pensione, permangono con lui Proia e D'Abruzzo, tutti della scuola del grande comandante Vincenzo Maddaloni che li ha presi già negli anni 80, con loro Del Tufo, laureato in legge e oggi vicepreside. A tutti un pensiero e la mia riconoscenza: da ex sindaco li ho sempre e dal primo momento apprezzati.

Servirebbe intervento amministrazione per riportare almeno a 15 numero vigili urbani per assicurare servizio che meritano cittadine di oltre 10mila abitanti. Un intervento governativo sarebbe quantomai necessari”.