Intervento per il liceo "Livatino" di San Marco dei Cavoti Incontro in Provincia con il sindaco Cocca

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto stamani alla Rocca dei Rettori il sindaco di San Marco dei Cavoti, Roberto Cocca.

All’incontro erano presenti anche l’assessore comunale Michele Parletta; il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia Angelo Carmine Giordano e il collaboratore della Provincia per il Programma di Edilizia scolastica Angelo D’Angelo.

Al centro della discussione, richiesta dal Sindaco Cocca, è stato il progetto di completamento dei lavori di ristrutturazione del Liceo Classico “Rosario Livatino” di San Marco dei Cavoti, lavori già ultimati per un primo lotto a cura del Settore Tecnico della Provincia. Il Sindaco ha rappresentato la necessità di accelerare le procedure amministrative finalizzate ad avviare le opere previste di completamento previste in quanto, ha sottolineato Cocca, essere daranno slancio ad una struttura, quale il Liceo “Livatino”, Istituzione prestigiosa di San Marco dei Cavoti e dei centri fortorini viciniori, che svolge un ruolo assai importante nell’offerta formativa del territorio nell’ambito della dotazione complessiva dei servizi.

Di Maria, che ha innanzitutto voluto formulare gli auguri di buon lavoro al Sindaco, nei giorni scorsi eletto Vice Presidente della Comunità Montana del Fortore, ha assicurato l’impegno della sua Amministrazione in merito al completamento delle opere per il Liceo “Livatino”.

A tale proposito, con l’assistenza dei Tecnici presenti, ha illustrato al Sindaco un crono-programma degli interventi che sono stati individuati in merito alla consegna a docenti e studenti di una struttura scolastica funzionale ed adeguata alle necessità della didattica: si interverrà da subito con un secondo lotto di lavori per un importo di Euro 151.816. Essendo già predisposto il progetto definitivo, il presidente Di Maria ha assunto l’impegno di approvare nella stessa giornata di oggi 10 luglio il provvedimento con il quale verranno messe in opera nuovi infissi, nuova pavimentazione ed altri interventi all’interno della struttura da porre a disposizione nel più breve tempo possibile, della Famiglia scolastica del “Livatino”.

Nei prossimi giorni inoltre, ha assicurato Di Maria, si procederà con un ulteriore intervento per la sistemazione dell’area esterna all’edificio scolastico per il quale sono già stati resi disponibili ulteriori Euro 123mila circa.

Il Sindaco Cocca, nel prendere atto degli impegni assunti dalla Provincia, ha quindi sollecitato la massima attenzione da parte della Provincia per la viabilità a servizio ed attraversante San Marco dei Cavoti, chiedendo, in particolare, un intervento di ripristino per la strada Franzese. Il presidente Di Maria, a tale proposito, ha assicurato che, nel redigendo Programma Triennale delle Opere Pubbliche da allegareal Bilancio di Previsione, verrà inserito un progetto di intervento che mobilita risorse finanziarie per Euro 500mila.