Scuola Sant'Alfonso di Sant'Agata, aperto cantiere La cerimonia con il presidente della Provincia di Benevento

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha partecipato questa mattina in Sant’Agata de’ Goti alla consegna da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Ente dei lavori di ampliamento dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”.

Erano presenti: la dirigente scolastica Maria Rosaria Icolaro, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico della Provincia Angelo Carine Giordano, il Responsabile Unico del Procedimento Giuseppe Capuozzo, il capo staff Renato Parente, le Imprese appaltatrici riunite in Associazione Temporanea Mastrocinque Costruzioni srl, Edil Costruzioni group srl, quelle di progettazione esecutiva e direzione lavori: RTP Nideas Engineering srl, Servizi per Ingegneria e ambiente srl, con i responsabili tecnici Sabino Petrella, Luciano Toscano, Salvatore Lombardi.

I lavori, che si realizzano in via Sant’Antonio Abate della città saticulana, impegnano risorse finanziarie per 3,276 milioni di Euro, concessi dal Ministero dell’Istruzione, e consistono nell’ampliamento dell’edificio preesistente confinante. La consegna della nuova struttura è prevista al termine di 432 giorni dall’apertura del cantiere.

Il Presidente della Provincia Di Maria ha sottolineato la rilevanza dell’intervento dal punto di vista meramente strutturale, che, ha proseguito il Presidente, che consentirà di dare ulteriore slancio alle attività didattiche al prestigioso Istituto Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Il Presidente, a quest’ultimo proposito, nel complimentarsi vivamente con la Dirigente scolastica per gli ottimi risultati conseguiti dal “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, ha voluto ricordare l’impegno che la sua Amministrazione sta profondendo per la messa in sicurezza, l’adeguamento ed il miglioramento dell’edilizia scolastica sul territorio provinciale anche in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza dal prossimo settembre. D’altra parte, ha proseguito Di Maria, gli interventi per l’edilizia scolastica in programma in questi giorni non sono limitati alla sola emergenza Covid-19, ma investono un quadro più generale di intervento finalizzato ad offrire nel breve e medio periodo una dotazione logistica alla Scuola Superiore sannita più adeguata ai tempi ed alle esigenze degli studenti e dei docenti. Gli investimenti messi in campo dalla Provincia in questo settore, ha concluso Di Maria, sono nell’ordine di decine di milioni di Euro e, pertanto, si può affermare che proprio in questi giorni si sta ridisegnando il volto stesso della Scuola Superiore nel territorio sannita.

Alla fine della visita all’Istituto di Istruzione Superiore “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, peraltro, il Presidente Di Maria ha comunicato di aver ricevuto assicurazioni dal personale tecnico-amministrativo dell’Ente sul fatto che, nei prossimi giorni, andrà in appalto anche un ulteriore intervento presso lo stesso edificio scolastico del “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” relativamente all’efficientamento energetico della struttura.