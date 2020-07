Rubinetti a singhiozzo a Molinara e San Giorgio la Molara Gesesa: "L'erogazione idrica sarà sospesa a causa di una riduzione delle portate"

"A causa di una riduzione delle portate saremo costretti a sospendere l'erogazione del servizio idrico questa sera alle ore 18 per tutto il centro urbano del Comune di Molinara". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico che inoltre annuncia: "Per gli stessi motivi verrà anticipata la chiusura idrica notturna anche per il centro urbano di San Giorgio La Molara alle ore 18 anziché le ore 20".