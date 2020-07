Un video per raccontare la quarantena e la formazione on line L'iniziativa dell'Istituto Telesi@

"L’emergenza Covid non ha fermato il Telesi@ neanche per quanto riguarda le attività della quarta annualità del Programma 'Scuola Viva'". Così l'Istituto della Valle Telesina che in merito evidenzia: "Scuola Viva è il programma triennale della Regione Campania che potenzia l’offerta formativa scolastica, a cui l’Istituto Telesi@ partecipa fin dalla prima annualità con l’obiettivo di innalzare il livello della qualità della scuola, generare senso di comunità, rafforzare la voglia di partecipare di ogni studente, connettere scuola, territorio, imprese e cittadini. La condizione di straordinaria emergenza sanitaria non ha sopito la voglia di partecipazione degli

studenti, al contrario l’ha resa una valida e unica opportunità. Il nome stesso del progetto “Telesi@ction” fa intuire che l’Istituto Telesi@ non si sarebbe fermato. E così é stato. Giusto il tempo di riorganizzare i corsi, riformulare l’offerta formativa online e la scuola è stata più viva che mai. Le nuove modalità di svolgimento dei vari corsi non hanno comportato modifiche agli obiettivi ed ai contenuti del progetto, anzi hanno rafforzato alcune tematiche affrontate e alcuni ambiti. L'esperienza vissuta in questo particolare momento storico e le modalità comunicative on line, che sono state le sole possibili relazioni col mondo esterno, sono state un momento laboratoriale unico. In particolare nell’ambito del modulo 'Scuol@video' gli studenti hanno dato vita ad un progetto di videoproduzione della loro esperienza di quarantena e hanno poi raccolto i contributi prodotti con smartphone e altri supporti dagli altri laboratori – L’altro Teatro, Scuola e Tecnologia, Telesi@ all’Opera, Walking & Running - per la realizzazione di un video finale che sintetizza il lavoro svolto dal 'Telesi@action'. Non solo un’esperienza unica. Ma anche una raccolta di materiale audiovisivo che negli anni, avrà valenza di documento d'archivio per le future attività corsuali del Programma Scuola Viva”.