Apertura pomeridiana Poste, Pd e Dei Goti scrivono al sindaco "Un servizio da considerarsi essenziale e va garantito anche di pomeriggio"

E' rivolta al neo sindaco Salvatore Riccio la nota inviata dai componenti dei gruppi consiliari del Partito Democratico e Dei Goti ed inerente la riapertura l'apertura pomeridiana dell'ufficio postale del territorio. "Recependo ed interpretando un disagio/disservizio e conseguente malessere diffuso nei tanti concittadini, professionisti ed operatori vari - scrivono gli esponenti dei gruppi consiliari - dando seguito anche alle richieste ed appelli già avanzate da cittadini ed Associazioni del territorio, ritengono necessario, urgente ed improcrastinabile chiederle una formale presa di posizione e conseguenti azioni da parte di tutta la civica amministrazione locale nei confronti di Poste Italiane, in merito alla problematica legata alla riapertura pomeridiana dell’ufficio postale ubicato nel centro storico di Sant’Agata De’ Goti".

Un intervento chiesto in considerazione che "tale servizio, in una città come la nostra, con una forte affluenza dai territori limitrofi, è da considerarsi essenziale e va garantito anche di pomeriggio, ovviamente nel rispetto di tutte le precauzioni in materia di prevenzione al Covid-19".