Pietrelcina, nuovo caso di positività al Covid Ad annunciarlo il sindaco Masone che rivolge un nuovo appello: rispettare tutte le misure

Nuovo caso di positività al covid nel comune di Pietrelcina. Ad annunciarlo il sindaco Domenico Masone con una comunicazione rivolta ai cittadini in cui si rende noto che "è pervenuta dalle autorità sanitarie una comunicazione sulla presenza nel nostro comune di un cittadino positivo al Covid-19. Da informazioni assunte - viene precisato nella comunicazione pubblicata dall'Ente - il paziente residente nel comune di Pietrelcina ha provveduto ad avvisare le persone con cui è entrato in contatto. Sono state attivate tutte le procedure previste dalle normative vigenti. Informo i cittadini che dalle autorità sanitarie non sono pervenute ulteriori segnalazioni".

Il primo cittadino rivolge pertanto un nuovo appello al rispetto delle misure anticovid: "Vi invito a rispettare ancora più rigorosamente le previsioni disposte dai Dpcm, dalle linee guida del Ministero della Salute, dalle ordinanze regionali a tutela di voi stessi, degli altri e soprattutto delle categorie più deboli. Si raccomanda l’uso delle mascherine e il rispetto rigoroso del distanziamento e si rammenta che la non osservanza è severamente punita dalla legge".