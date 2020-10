Apollosa, il Comune lancia il nuovo sito Semplificazione dei servizi e della fruizione delle informazioni

La semplificazione all'accesso dei servizi e la fruizione delle informazioni online. Queste le direttive su cui si muove il portale istituzionale del Comune di Apollosa che si veste di nuovo aderendo alle linee guida di design per i siti web dell’Agenzia per l’Italia Digitale che definiscono regole e principi di usabilità e design per tutte le amministrazioni italiane.

Tra le novità del sito del Comune, servizi online più digitali e interattivi e un’organizzazione dei contenuti più accattivante, semplice e facile da fruire. Il nuovo sito si aggiunge alla già consolidata strategia di comunicazione del Comune di Apollosa avviata sin dal 2012.

Il Comune continua ad essere presente anche sui social con la propria pagina istituzionale sia su Facebook che su Twitter per raccontare le attività dell’Amministrazione e dialogare con i cittadini.

Da oggi i cittadini si troveranno di fronte ad un sito progettato in modalità mobile first, per dare maggiore attenzione agli elementi essenziali e garantire un’esperienza d’uso perfetta anche attraverso lo smartphone, non solo: il nuovo design consentirà al nostro Comune di disegnare servizi digitali semplici, facili da usare e centrati sulla base degli effettivi bisogni dei cittadini.

Siamo certi che con questa novità garantiremo un’informazione molto più vicina alle esigenze dei cittadini e delle imprese semplificandone l’accesso anche grazie al sistema di classificazione delle informazioni per argomenti e parole chiave che descrivono nel modo migliore la realtà e la vita del nostro Comune. I contenuti, raccolti in categorie, generano poi le pagine tematiche che li presentano.