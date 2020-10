Covid, gruppo Pd: cambiare modalità conferimento rifiuti La proposta a Sant'Agata dei Goti per evitare assembramenti

In riferimento all’avviso ai cittadini per il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta, previsto dal giorno 19 al giorno 30 ottobre, si chiede interrompere la stessa a seguito del peggiorarsi delle condizioni dei contagi da Covid-19 anche nel nostro contesto cittadino.

Il gruppo Consiliare del Partito Democratico, ritiene, dato il propagarsi del virus pandemico covid-19, che sarebbe opportuno al fine di evitare assembramenti per il ritiro dei sopradetti sacchetti presso la sede comunale, di provvedere alla consegna degli stessi direttamente presso le abitazioni dei contribuenti come già fatto in epoca recente, proprio durante il periodo di lockdown nella primavera scorsa.