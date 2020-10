Covid: un caso anche a Morcone "E' un cittadino che sta bene ed è in quarantena"

Un caso covid anche a Morcone, come comunicato sulla pagina social dall'amministrazione:

"Abbiamo ricevuto comunicazione di un caso di positività sul nostro territorio, proveniente da un focolaio extra regionale. Ad informarci con grande senso civico e responsabilità nei confronti della propria comunità, il soggetto direttamente interessato.

La persona in questione sta bene e, insieme al proprio nucleo familiare, si trova già da qualche giorno in quarantena. Cogliamo l’occasione per esprimergli tutta la nostra vicinanza e augurargli una pronta guarigione".