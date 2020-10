Il Comune di Airola istituisce l'Ufficio Covid Il sindaco Napoletano: sarà preposto a seguire le persone affette da coronavirus

Un ufficio covid per una gestione più semplice e razionale degli infetti. Lo istituirà il comune di Airola dove il sindaco Michele Napoletano, con una diretta da Palazzo Montevergine, ha annunciato l'iniziativa.

Ci sono infatti nuove guarigioni ma anche altri contagi e gli infetti raggiungono le 64 unità (ndr secondo dati informali). Un numero considerevole da monitorare per cui Napoletano annuncia una delibera di giunta per l'istituzione di un ufficio preposto alla gestione del covid. “Il comune – ha spiegato Napoletano- sarà in stretto contatto con loro”.

E annuncia “Domani il cimitero rimarrà aperto ma ci riserviamo di applicare la chiusura, fortemente raccomandata dall'Anci, per domenica e lunedì”.