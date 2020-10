Covid: lo strano caso di San Nazzaro Otto positvi su 900 abitanti, non conteggiati però nel bollettino Asl

Superati oggi i 1000 casi in questa seconda ondata di coronavirus. E C'è un caso singolare, nel Sannio, per quel che riguarda il covid: nel computo dell'azienda sanitaria locale ormai figurano 65 comuni su 78 colpiti da casi covid, ma continuano a non figurare centri che già da giorni hanno casi positivi sul territorio. E' l'esempio di San Nazzaro, comune di 900 abitanti dove i contagiati sono già saliti a 8, registrati tutti nell'ultima settimana, che però non figurano nel bollettino Asl. Naturalmente è solo una mancanza relativa al bollettino, una mera dimenticanza nella compilazione del documento inviato alla stampa e nulla di più, visto che a sindaco e amministrazione sannazzarena che inseriscono i dati sulla pagina social dell'ente gli avvenuti contagi vengono segnalati ovviamente dall'Asl.