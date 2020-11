Giornata delle forze armate, la celebrazione a Sant'Agata Il sindaco: ricordiamo chi ha sacrificato la vita per la Patria

“Oggi abbiamo celebrato, seppur in tono minore, come raccomandato dalla Prefettura, la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una cerimonia toccante e sentita che arriva in un momento certamente non facile per il Paese. Un momento in cui c'è ancor più bisogno di sentirsi uniti e di affidarsi al lavoro prezioso ed imprescindibile delle nostre forze armate. Ricordiamo tutti coloro i quali hanno sacrificato e sacrificano il bene supremo della vita per la propria Patria con impareggiabile senso del dovere”.

Queste le parole del sindaco di Sant'Agata dei Goti Salvatore Riccio a margine della cerimonia che ha avuto luogo, come consuetudine, presso il Monumento ai Caduti di piazza Trieste, con le note del “Silenzio” che hanno preceduto la deposizione della corona di alloro.

A seguire, l'Amministrazione Comunale e gli uomini del Comando Stazione Carabinieri di Sant'Agata de' Goti si sono recati in piazza Tiziano Della Ratta, presso il monumento al caduto Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria”, nella piazza che porta il suo nome, per la deposizione di un omaggio floreale ad opera del Comandate della stazione Carabinieri di

Sant'Agata de' Goti, Verdicchio.