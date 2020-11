Servizio civile, ecco i progetti L'iniziativa promossa dal comune

A Dugente al via l'iter per il progetto del Servizio Civile Universale. L'obiettivo "è attuare una serie di iniziative volte al miglioramento della qualità della vita e dei servizi al cittadino - spiega l'amministrazione guidata dal sindaco Di Cerbo - con particolare riguardo ai giovani e ad un loro coinvolgimento attivo nella comunità locale attraverso iniziative e progetti che ne favoriscano, nel contempo, la crescita personale e professionale". Di qui l'Intesa con "l’Amesci, struttura qualificata e dotata delle figure in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in grado di assicurare la corretta ed efficace gestione dei progetti".

Ad evidenziare l'importanza del progetto il sindaco Di Cerbo precisando che l'iniziativa consente di "liberare il personale dipendente. L’intento sarà quello di realizzare due progetti di Servizio Civile Universale per l’impiego complessivo di quattordici operatori volontari".

L’impegno per i volontari sarà nei seguenti settori: "Assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e cultural; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero".