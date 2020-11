Disservizi idrici a Frasso Telesino e Melizzano La comunicazione della Gesesa

Frasso Telesino e Melizzano avranno disservizi nell’erogazione idrica per guasti sulla rete. Lo comunica Gesesa che spiega: a causa di un guasto sulla rete, per tutta la giornata di oggi potranno verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nella parte bassa del Comune di Frasso Telesino, ed in particolare nelle seguenti zone: via Rotabile Frasso Cautano, via Portella e località Traversano. Discontinuità nel servizio idrico potranno verificarsi, per tutta la giornata, anche nel Comune di Melizzano, nelle seguenti zone: Santo Spirito e Torello.