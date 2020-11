Fondi per Annunziata e Palazzo Ducale, esulta Maglione "Interventi per 400mila euro: Cinque Stelle mantengono le promesse"

Rivendica i risultati per i lavori ottenuti per Airola, il deputato del Movimento Cinque Stelle, Pasquale Maglione: "Ai lavori di messa in sicurezza della torre campanaria della Chiesa dell’Annunziata di Airola, avviati in questi giorni, a breve si aggiungeranno anche quelli per l'intervento di ripristino della facciata del Palazzo Ducale sede dell’IPM.

Stamattina ho preso parte al sopralluogo del progettista incaricato e del tecnico del provveditorato, un incontro preliminare alla definizione esecutiva dei lavori con cui si realizzerà un recupero conservativo dell’intera facciata.

Si tratta di interventi che prevedono un investimento complessivo di quasi 400 mila euro già stanziati a inizio anno e la cui esecutività ha subito forti rallentamenti a causa delle restrizioni legate all'emergenza covid. Nel corso delle interlocuzioni di oggi ho chiesto celerità affinché le opere siano realizzate nel più breve tempo possibile e in tal senso mi è stato assicurato che i lavori saranno completati entro la prossima estate.

Ancora una volta il Movimento 5 Stelle dimostra di tenere fede agli impegni presi, preferendo i fatti ai proclami".