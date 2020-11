"Aiutatemi a ritrovare Kim: vi prego, fate presto" Ricompensa per chi lo riporterà a casa

Manca all'appello da fine settembre. Si chiama Kim, un cagnolino maschio di sette anni scomparso improvvisamente nella zona di via Appia nuova (rettifilo) tra Calvi è San Giorgio del Sannio in provincia di Benevento.

Razza: meticcio di piccola taglia a pelo corto. Colore del manto: nero focato marrone. Segni particolari: zampa destra anteriore storta. Il cane è dotato di microchip. E' stata presentata regolare denuncia all'anagrafe canina dell'Asl.

L'appello di Katia Gnerre: "Vi prego, se qualcuno lo abbia visto in giro lungo questo tratto di strada o altrove, mi contatti urgentemente a questi numeri: 348.8850629 - 335.7830093 - 348 885 0629. O eventualmente se vi sia qualcuno che magari lo abbia ospitato amorevolmente perchè magari in pericolo o preso momentaneamente in custodia o adottato dopo averlo raccolto in strada. Promettiamo una ricompensa a chi lo riportetà a casa."