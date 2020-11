Buoni spesa per le famiglie in difficoltà Prevista ulteriore forma di aiuto per chi sta combattendo il covid

Con atto di giunta comunale numero 80/2020, l’Amministrazione Riccio ha deliberato di destinare un budget di 30mila euro a valere sull’acconto dei fondi assegnati al Comune ex articolo 39, comma 1, decreto legge numero 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, numero 126, per implementare le azioni di sostegno economico ai nuclei familiari in difficoltà, mediante l’erogazione di buoni spesa alimentari.

"I requisiti e i criteri di accesso al beneficio - viene precisato dall'Ente - sono contenuti nell’allegato A della deliberazione, mediante la quale si è ritenuto applicare un’ulteriore forma di aiuto per i nuclei familiari in cui uno o più componenti stiano effettuando terapie farmacologiche per la cura del virus Covid-19; in tali situazioni, infatti, sarà erogato un voucher aggiuntivo del valore di 150 euro da spendere esclusivamente presso le farmacie accreditate con il Comune di Sant’Agata dei Goti".

"Lo stato di emergenza da diffusione epidemiologica da Covid-19 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 - ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, Angelina Iannotta - e questo Ente, anche alla luce dei provvedimenti nazionali e regionali, ritiene assolutamente prioritario adottare ogni misura utile e consentita di sostegno ai nuclei familiari maggiormente colpiti dagli effetti di questa crisi, generata, purtroppo, dalla pandemia e che versano in precarie condizioni socio- economiche. Quello che possiamo fare - ha concluso l’Assessore - è utilizzare nella maniera più appropriata e veloce i fondi che vengono destinati ai comuni per l’emergenza sperando che questo serva, almeno in parte, ad aiutare le famiglie in difficoltà. Stiamo lavorando, senza sosta, per garantire a tutti gli aventi diritto un sostegno e, grazie anche al supporto dei preposti uffici comunali, stiamo predisponendo il modello contenente i “Criteri di selezione dei richiedenti contributi per Emergenza Covid-19” che sarà a breve pubblicato sul sito istituzionale”.