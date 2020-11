A Calvi un saturimetro per ogni famiglia con positivi Lo annuncia l'amministrazione guidata da Armando Rocco

Un saturimetro per ogni famiglia con un positivo a Calvi. Lo annuncia l'amministrazione guidata dal sindaco Armando Rocco: " Il Comune di Calvi, in realtà , aveva già attivato durante la fase 2 l’utilizzo dei saturimetri sia per controlli a campione che per quelli programmati, oltre a controlli costanti su eventuali cittadini positivi al COVID-19. Adesso tale servizio viene esteso a tutte le famiglie positive, dando in comodato d’uso gratuito, per tutto il tempo di isolamento e/o quarantena, un’apparecchiatura elettronica professionale e di grande precisione".

“È uno strumento - ha dichiarato il Sindaco Rocco - che può aiutare a capire se gli organi vitali, quali il cuore ed i polmoni stanno lavorando bene e se la febbre che abbiamo potrebbe essere un sintomo del COVID-19. Il saturimetro è uno strumento che permette di misurare la quantità di emoglobina legata a un gas nel sangue. In altre parole permette di stimare la quantità di ossigeno presente nel sangue e consiste in una pinzetta che si applica a un dito collegata a una scatoletta. Per niente invasivo, può essere impiegato con facilità anche in ambito casalingo e non solo in ambito medico ed ospedaliero. Il saturimetro è diventato lo strumento sanitario più ambito del momento insieme a mascherine e disinfettanti per le mani perché nell'attuale situazione di emergenza può essere molto utile a chi viene colpito dal Coronavirus e non è così grave da essere ricoverato, o a chi ha la febbre e teme di essere stato contagiato dal virus di COVID-19. Difatti, il virus COVID-19 attacca le vie aeree profonde ed è quello che può provocare le pericolose polmoniti atipiche. I medici chiedono a chi è in isolamento a casa di monitorare l'eventuale difficoltà respiratoria che potrebbe essere preludio di un aggravamento e del successivo ricovero. Dal saturimetro si può capire se i polmoni funzionano bene. Il saturimetro. è un ulteriore mezzo che può aiutare a monitorare lo stato di salute. Con il saturimetro, infatti, si misura la saturazione di ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue (definita con la sigla "SpO2"). In altre parole, si verifica come sta andando l'ossigenazione del sangue. Quando i valori sono superiori al 95% significa che i polmoni stanno lavorando bene; quando, invece, i valori sono inferiori al 95% significa che c'è una ridotta presenza di ossigeno nel sangue (i medici definiscono questa condizione ipossiemia)".