A Sant'Agata domani riapre mercato, mercoledì scuole primarie Il sindaco Riccio richiama però il rispetto delle norme comportamentali anticovid

Il Comune di Sant’Agata de’ Goti, in riferimento alle problematiche che in questi giorni sono state oggetto di discussione a tutti i livelli quali, ad esempio, l’attività didattica in presenza e il mercato domenicale, comunica che, in applicazione del DPCM 3 dicembre 2020 (in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021) e tenuto conto che con Ordinanza del Ministro della Salute da domenica 6 dicembre la Campania passa da zona rossa a zona arancione, domenica 6 dicembre il mercato domenicale si svolgerà regolarmente con le categorie merceologiche abilitate e che, salvo diverse disposizioni che dovessero essere emanate dal Presidente della Regione Campania, da mercoledì 9 dicembre l’attività educativa e didattica per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, riprenderà, integralmente in presenza su tutto il territorio comunale.

Il sindaco Riccio, comunque, raccomanda a tutti i cittadini di continuare ad agire nel massimo rispetto delle norme di tutela della salute che osserviamo da tempo (distanziamento, mascherina, lavaggio costante delle mani etc.) in modo da far sì che il passaggio alla zona arancione, con la riapertura di tutti i negozi, ad eccezione di bar e ristoranti, che potranno continuare a fare asporto e consegne a domicilio, e la possibilità di uscire di casa e muoversi all'interno del Comune senza dover portare l'autocertificazione (anche se resta l'obbligo del coprifuoco dalle ore 22 alle 5, salvo motivi di lavoro, necessità o salute), costituisca un’opportunità di ripresa di una vita sociale quasi normale e non, invece, un mezzo per ridare forza a questo virus Covid-19 che conserva intatta la sua pericolosità, come dimostrano i numeri sia regionali che nazionali.