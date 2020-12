Scuole aperte a Sant'Agata ma niente mensa Si valuterà in base alla presenza degli alunni

Il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Salvatore Riccio e l'amministrazione comunale annunciano che il servizio mensa per le scuole dell'infanzia del territorio comunale è sospeso fino a nuova determinazione benché, da domani, 9 dicembre, le attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia riprenderanno regolarmente, non essendo intervenuti ulteriori provvedimenti restrittivi, regionali e comunali.

Per quanto riguarda la refezione scolastica, dopo un consulto con i dirigenti scolastici, il Comune ha invece ritenuto, per motivi organizzativi e gestionali, “(dopo questo lungo periodo di chiusura forzata delle scuole e in considerazione delle criticità connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19) di valutare la ripresa del servizio anche sulla base dei dati di frequenza che si registreranno nel prossimo periodo di riapertura delle scuole”.