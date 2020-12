Lunedì 21 interruzione idrica a Sant'Agata de' Goti La comunicazione di Gesesa: interessata via Sant’Antonio Abate

Gesesa comunica che a causa di lavori programmati sulla rete idrica in via Sant’Antonio Abate del comune di Sant’Agata De’ Goti, sarà sospeso il servizio idrico dalle 8 alle 11 di lunedì 21 dicembre 2020 nelle seguenti zone: via Sant’Antonio Abate. Gesesa ricorda inoltre che è possibile segnalare emergenze e guasti attraverso il numero verde gratuito sia da tel. fisso che da cellulare 800 51 17 17 o dall’App My Gesesa con il proprio cellulare.