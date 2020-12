Olimpiadi di informatica, bronzo a uno studente del Telesi@ Un altro successo per Robin Francis Esposito, studente della 4SA1 del Liceo Scientifico

Un altro successo per Robin Francis Esposito, studente della 4SA1 del Liceo Scientifico-opzione scienze applicate, che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, vincendo la medaglia di bronzo alla fase nazionale della XX edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica.

Dopo aver superato la selezione territoriale il 20 ottobre 2020, conseguendo il punteggio più alto dell’intera Campania, il 25 novembre, in modalità online, si è confrontato in una competizione nazionale con altri 89 studenti, classificandosi 47esimo. Un ottimo risultato per uno studente del quarto anno che, anche se non gli consentirà di essere un probabile olimpico 2021, conferma sia le sue competenze che hanno raggiunto un livello di eccellenza in ambito informatico, sia lo

studio costante e appassionato che ha profuso per il conseguimento di un traguardo così brillante.

Un risutato che è testimonianza del lavoro del Telesi@, che promuove, per i suoi studenti, innumerevoli iniziative culturali e progetti come le Olimpiadi, un’occasione non solo per valorizzare le straordinarie capacità e il costante impegno, ma soprattutto per mettersi in gioco e per creare un trampolino di lancio verso straordinarie opportunità e importanti progetti futuri.

"A Robin - scrive Domenica Di Sorbo, Dirigente Scolastico IIS Telesi@ - le nostre più vive congratulazioni per il brillante risultato e gli auguri per le prossime sfide che lo attendono".