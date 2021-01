Airola, mercoledì si inaugura la biblioteca della Pro loco Presso la sede dell’Associazione culturale in via Giacomo Matteotti

Mercoledì 13 gennaio alle ore 16, presso la centralissima sede dell’Associazione Culturale in via Giacomo Matteotti 10, sarà inaugurata la Biblioteca della Pro Loco.

La sede in questi ultimi anni è stata fornita di scaffalatura idonea ad accogliere dignitosamente le generose donazioni di libri fatte dai tanti cittadini. Attualmente, nella Biblioteca della Pro Loco, sono stati censiti 2169 volumi successivamente divisi per settori disciplinari mediante la Classificazione Decimale Dewin.

Oggi dopo un lungo e attento lavoro di catalogazione, sistemazione, classificazione e informatizzazione del patrimonio librario, è possibile consultare e scaricare il file del Catalogo Generale, comodamente da casa, dalla sezione “Biblioteca” collegandosi al sito www.prolocoairola.org .

L'intento è quello di rafforzare l'identità e l'immagine della Pro Loco di Airola, fornendo un nuovo e qualificante servizio di interesse per tutti i cittadini. L’obiettivo della Pro Loco, superata questa emergenza sanitaria, sarà quello di avviare il servizio di prestito dei libri, libero e gratuito, per consentire alle giovani generazioni e non solo di consultare anche a domicilio testi relativi alla storia del nostro territorio. La biblioteca è un luogo che tutti debbono incontrare nella strada che percorrono! La Pro Loco ringrazia vivamente tutti i cittadini che hanno donato un libro e auspica che questa nobile iniziativa possa essere da monito a quanti abbiano la possibilità e la sensibilità di fare altrettanto per la crescita della Pro Loco.