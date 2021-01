Montesarchio: partono i lavori per il recupero delle ex Poste Clemente e Striani: «Lavori importanti per il paese e per i cittadini»



Imminente a Montesarchio la partenza dei lavori per il rifacimento e la riconsegna alla città dell'edificio ex Poste: «uno dei diversi interventi, resi possibili dalla capacità dell'amministrazione di reperire fondi non intaccando il bilancio comunale, che cambierà il volto della città, rendendola più smart e a misura dei cittadini».

Nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo dei vigili urbani, con l’assessore al commercio Annalisa Clemente e il responsabile dell’ufficio competente del Comune di Montesarchio, per pianificare eventuali impatti dei lavori di rifacimento dell'edificio Ex Poste sul mercato e sulla casetta dell'acqua.

A tal proposito l’Assessore Clemente dichiara: “Il cantiere è stato delimitato in modo che la casetta dell'acqua sia fruibile alla cittadinanza in sicurezza, e i venditori ambulanti collocati nell'immediata prossimità del cantiere, sono stati opportunamente ricollocati. Eventuali imprevisti verranno gestiti in corso d’opera.

Presto la città di Montesarchio potrà godere di una struttura nuova e sicura dal punto di vista statico, che consentirà di delocalizzare qui alcuni importanti uffici comunali per permettere di decongestionare la sede storica in Via Roma. Qui, infatti, grazie ai due grandi parcheggi adiacenti, i cittadini potranno usufruire degli uffici comunali senza disagi e difficoltà.



Aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici Nicola Striani: “In? questa struttura troverà sede permanente la Protezione civile con un piano sottostante ad uso deposito per quanto riguarda tutte le strumentazioni inerenti all’attività che svolgono. Il progetto infatti nasce anche per ricollocare o dare delle strutture definitive alle protezioni civili locali quindi riusciremo a dotare la nostra città oltre che di nuovi Uffici di front Office e anche di una struttura molto più sicura per le attività fondamentali che svolge la Protezione civile”