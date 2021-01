Limatola, 6,5 milioni per la rete fognaria Imponente progetto di adeguamento della rete e per l'impianto di depurazione

Un risultato eclatante e storico per l'Amministrazione comunale di Limatola e per la comunità. Il primo sindac Domenico Parisi, nella giornata di ieri, ha firmato a Napoli, presso le sedi dell'Ente idrico campano, la convenzione per la gestione del finanziamento relativo all’Accordo di Programma, sottoscritto tra Ministero dell’Ambiente, Commissario straordinario unico per la depurazione, Regione Campania ed Ente idrico campano per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio idrico integrato.

Ammontano a ben 6,5 milioni di euro i fondi in questione che saranno destinati alla realizzazione di un imponente progetto di adeguamento e completamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importantissimo obiettivo – commenta il sindaco Parisi – che qualifica l'attività della nostra Amministrazione e che è frutto di un attento lavoro di programmazione tecnico-politica. Siamo al cospetto di un risultato che è semplicemente storico e straordinario”.

L'intervento consentirà, come detto, di estendere la rete fognaria in punti del paese che ne erano sprovvisti nonché di adeguare parte di quella già esistente, ivi compreso il depuratore di Biancano.

“E' un passo in avanti importante in termini di civiltà per il nostro paese – prosegue e conclude Parisi – Continueremo ad operare senza sosta in modo silenzioso e fattivo per una Limatola sempre migliore e sempre più a portata di cittadino”.