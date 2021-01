Ad Arpaise nuovo parco giochi nel viale comunale Ultimati i lavori di riqualificazione dell'area

Ad Arpaise presso il viale ciclopedonale comunale, nei giorni scorsi sono ultimati i lavori di riqualificazione, di rifacimento e messa in sicurezza della nuova area parco giochi per bambini.

"Durante il corso dell’anno in particolar modo nelle giornate di primavera e estate - viene evidenziato in una nota - in tanti si recano ad Arpaise anche dai territori limitrofi, per trascorrere qualche ora di relax facendo passeggiate, sano sport o sostando un po’ al fresco delle magnolie per riposarsi e mangiare un gelato grazie agli ampi spazi presenti di fronte il Municipio, a partire dalla Piazza Matteo Renato Donisi fino ad arrivare al viale e alla Piazza dei Caduti di tutte le guerre.

Nel tempo che stiamo vivendo a causa del Covid, questa giornata di ultimazione dei lavori del nuovo parco giochi è una giornata importante per tutta la comunità. Un segno di speranza pensando a chi usufruiva e usufruirà nel corso del tempo e della storia di questi spazi, pensando agli arpaisani più importanti, ai bambini futuro della nostra comunità".

Un'iniziativa che sembra essere stata accolto con entusiasmo dalla comunità. In una nota i rigraziamenti all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Forni Rossi, per tutto il suo operato in questi anni e in ultimo per l’opera posta in essere in favore dei piccoli, un luogo già presente ma reso ancor più bello, armonioso, accogliente, funzionale garantendo maggiormente la sicurezza ai piccoli e speriamo che il Covid ci farà godere presto queste aree e le attrezzature per i più piccoli". A causa delle misure anticovid attualmente previste non ci sono state nessun tipo di cerimonie e inaugurazioni, ma la notizia è stata resa nota ai cittadini dal sindaco tramite social e il sito dell’ente.