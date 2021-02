Sindaco e vice salutano la centenaria di Sant'Agata de' Goti L'amministrazione saticulana fa visita alla signora Caterina Di Ventura

È nata il 9 febbraio 1921. Può raccontare due conflitti mondiali e più di una pandemia a cavallo tra due secoli, ma anche migliaia di aneddoti e belle storie d'amore e di tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. È la centenaria signora Caterina Di Ventura con la sua straordinaria vita. Una memoria storica di inestimabile valore, una preziosa scatola del tempo, Caterina, che nel giorno del suo secolare compleanno non poteva non essere celebrata con gli auguri della città di Sant'Agata de'Goti, portati dal sindaco Salvatore Riccio e dal vicesindaco Giovannina Piccoli. Una pergamena a sancire il momento storico e un bouquet di fiori, ricevuti con commozione da Caterina, che ha ricambiato con un sorriso sincero e con lo sguardo fiero di chi ha saputo domare tempo.