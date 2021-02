Abbandono rifiuti, nuovi controlli a Telese Domani e sabato l'attività di monitoraggio avviata dall'amministrazione e la polizia municipale

"Domani, (venerdì 12 febbraio, e sabato la Polizia Municipale di Telese Terme, con la presenza degli assessori Fuschini e Bisesto, svolgerà attività di monitoraggio-controllo sull’intero territorio comunale per prevenire e contrastare l’eventuale abbandono di rifiuti". E' quanto annunciato in una nota del comune della Valle Telesina.

"Saranno controlli mirati, dalle ore 20 in poi, finalizzati a contrastare la pratica incivile dell’abbandono dei rifiuti – spiega il comandante della Polizia Municipale, Pasquale Di Mezza -. Se verranno accertate violazioni, al momento sul posto o successivamente mediante attività di indagine, saranno sanzionate ai sensi di legge”.

“Riteniamo importante dare un segnale ai cittadini perbene che il comune e l'amministrazione comunale sono presenti sul territorio – aggiunge il vice sindaco Vincenzo Fuschini, con deleghe all’Ambiente e Protezione Civile - grazie anche ai tanti cittadini che sono i nostri occhi e le nostre orecchie sul territorio. Come abbiamo detto dai primi giorni, a Telese non ci sarà spazio per gli incivili”.

Ed inoltre, Piervincenzo Bisesto, assessore alla sicurezza e alla viabilità sottolinea: “L’iniziativa è stata programmata in seguito a una riunione con gli operatori della Polizia Municipale dai quali abbiamo ricevuto immediatamente la massima disponibilità". L'assessore, pertanto, precisa che si tratta di "una attività in più messa in campo dall’amministrazione di concerto con la polizia municipale per far sentire la nostra presenza”.