Scuole, Airola chiude fino al 6 marzo Nuove disposizioni per il ritorno in classe

Nuovo rinvio per il ritorno in classe degli studenti ad Airola. Nel centro della Valle Caudina, si ricorderà, il sindaco Michele Napoletano aveva disposto la riapertura graduale delle varie sezioni che avrebbe dovuto portare alla riprese delle lezioni in presenza anche per le superiori per il primo marzo. Poi la sospensione disposta a causa del maltempo fino ad oggi.

Ed ora un nuovo provvedimento annunciato sulla pagina facebook del comune rinvia al 6 marzo il ritorno in classe con la "sospensione delle attività didattiche in presenza, di ogni ordine e grado, afferente sia il pubblico sia il privato, con decorrenza 18 febbraio e fino a tutta la giornata del 6 marzo". Comunicazione che, come precisato dall'Ente, anticipa la prossima ordinanza sindacale.

Intanto il comune aggiorna anche circa la situazione epidemiologica comunicando la presenza di 43 casi di positività al covid sul territorio, mentre sono 73 i contagi complessivi registrati ad Airola dal 1 gennaio 2021".