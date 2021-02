Covid: ad Apice presidio per la campagna vaccinale Presso il centro comunale di protezione civile ubicato in via dell’equità

“Il distretto sanitario di San Giorgio del Sannio ha individuato il comune di Apice come presidio per le vaccinazioni covid”.

E' quanto rende noto l'amministrazione comunale che attraverso l'assessore Daniela D'Oro spiega che “al fine di poter garantire lo svolgimento delle attività di vaccinazioni in sicurezza ha reso disponibile il centro comunale di protezione civile ubicato in via dell’equità,1 sede dell’associazione P.a.l.a.r.a.b.a.

Il comune di Apice ha allestito i locali della sede di volontariato di protezione civile comunale in collaborazione con i volontari dell’associazione P.a.l.a.r.a.b.a che garantirà il supporto e la sicurezza al presidio di vaccinazioni covid.

Le vaccinazioni saranno effettuate dal personale medico ed infermieristico del distretto sanitario di San Giorgio del Sannio.

Il presidio di Apice per le vaccinazioni covid comprende, in questa prima fase, anche i cittadini residenti nei comuni di Calvi, Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte con successivi inserimenti di altri comuni.

Il presidio sarà operativo da giovedì (25 febbraio) e proseguirà nei giorni a seguire secondo le prenotazioni dall’Asl confermate telefonicamente ai numeri dei diretti interessati. Il primo giorno, giovedì 25 febbraio 2021, si procederà a vaccinare 72 ultraottantenni, venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2021 toccherà a 96 ultraottantenni per giorno”.