Montesarchio, installate le telecamere di sorveglianza L'assessore Clemente: "investimento importante per garantire sicurezza"

Sono state installate a Montesarchio le prime 4 delle 11 telecamere di nuova generazione acquistate dall'amministrazione comunale col bilancio 2021. «Si tratta di 11 telecamere per la videosorveglianza - commenta il vicesindaco e assessore all'Innovazione tecnologica, Annalisa Clemente - da posizionare in punti del territorio cruciali per la sicurezza. Oggi le prime installazioni: nella prossima settimana saranno tutte messe in opera. Nel secondo semestre ne arriveranno altre per coprire ulteriormente il territorio.

Sono strumenti altamente tecnologici con quattro occhi, di cui uno rotante e manovrabile dalla stazione dei vigili urbani. Le telecamere implementeranno la sicurezza del paese, monitorando punti dove nel recente passato si sono verificati episodi di vandalismo o di criminalità, come ad esempio la Villa Comunale o il Piazzale della Torre e del Castello. Un investimento importante dell'amministrazione per garantire sicurezza ai cittadini e per coadiuvare al meglio l'operato delle forze dell'ordine».