Lavori alla rete idrica, oggi rubinetti a singhiozzo Tecnici della Gesesa a lavoro per ripristinare il servizio

"A causa di una grave perdita riscontrata questa mattina, per tutta la giornata di oggi si potranno verificare irregolarità nell’erogazione del servizio idrico in tutto il Comune di Castelpoto". E' quanto comunicato dalla Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico in paese assicurando però l'avvio immediato degli interventi da parte degli operatori per poter risolvere al più presto il disservizio.

"I nostri tecnici - rende noto l'azienda - sono già al lavoro dalle prime ore dell’alba".