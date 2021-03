Una bomba carta distrugge la Madonnina? L'episodio indigna i cittadini: «Un boato, poi la statua distrutta»

Indignazione a Montesarchio per un atto vandalico che ha riguardato la statuina della Madonna dell'Assunta presente alla rotonda di Via Cirignano, quella che collega il centro del paese con una delle sue frazioni più caratteristiche, Cirignano, appunto.

La struttura in marmo, donata da privati, è stata ritrovata completamente distrutta in più parti, sia la base portante in marmo, sia l'effige della Madonna dell'Assunta.

Chi abita nella zona ha riferito di aver sentito un forte boato e di aver trovato poi la statua devastata: rovinata dunque da un grosso petardo o da una bomba carta a loro dire.

Improbabile dunque che sia stato il vento forte a far cadere e rompere la struttura, e anche che sia stata centrata da un'automobile fuori controllo visto che non si notano segni di pneumatici nella aiuola in cui è posta.

Remota la possibilità che la statuina sia stata urtata dal rimorchio di un camion che girava nella rotonda.

Indignazione sui social per l'accaduto da parte dei cittadini di Montesarchio, che, attribuendo l'episodio a un atto di vandalismo hanno condannato con fermezza gli autori del gesto: «Vandali e vigliacchi, dovete solo vergognarvi» si legge tra i numerosi commenti social postati sotto la foto dello scempio.

Difficile far chiarezza, visto che la zona non è ancora neppure coperta dalle videocamere di sorveglianza di nuova generazione che il Comune sta installando nelle ultime settimane su tutto il territorio cittadino.