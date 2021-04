Scuole chiuse a Durazzano: «Incidenza nuovi positivi alta» Il sindaco Crisci, tra i primi nel Sannio, opta per tener chiuse le scuole



Scuole chiuse a Durazzano, come precisa il comunicato del sindaco Crisci: «Si comunica che, nell’intenzione di adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche;

il Sindaco Alessandro Crisci ha firmato l’ordinanza sindacale n. 5 del 6 Aprile 2021 che dispone:

la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di Durazzano, di ogni ordine e grado, pubblici e privati fino a Sabato 6 Aprile 2021, fatta salva la possibilità di revoca del provvedimento nel caso in cui l’analisi dell’andamento dei contagi assuma un andamento discendente, quale misura precauzionale a tutela della popolazione scolastica.

Restano, comunque consentite, salvo eventuali provvedimenti restrittivi regionali o nazionali, le attività in presenza destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto.

Il provvedimento è stato preso:

considerando l’incremento del trend dei contagi che in questi giorni si registra sul territorio comunale, anche sulla base delle varianti al virus originario che circolano, indica chiaramente la necessità di prevedere l’adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento al fine di scongiurare l’aggravamento della situazione epidemiologica in atto a livello locale;

prendendo atto che in data 03.04.2021 questo Ente con nota prot. 0001871/2021 ha chiesto all’Unità di Crisi della Regione Campania di valutare la possibilità di adottare un provvedimento al fine di derogare lo svolgimento dell’attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado sul territorio di Durazzano;

visti i dati comunicati dal competente Dipartimento di prevenzione della ASL Benevento da cui risulta un complessivo peggioramento della diffusione sul territorio comunale del contagio da Covid-19;

visti anche i dati attuali comunicati e pubblicati sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania, e nello specifico nella sezione “indicatori” (allegato alla presente) da cui si evince un’incidenza, per il Comune di Durazzano, dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti pari a 736,99 abitanti a fronte della media regionale pari a 227,48 (Percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni per il Comune di Durazzano pari a 20,25% a fronte della media regionale pari a 11,31%);

considerando, quindi, che sulla base dei dati comunicati all'Ente si registra un significativo incremento, in termini assoluti e in percentuale, dei casi positivi al Covid - 19 sul territorio comunale anche tra i genitori degli alunni e gli alunni stessi frequentanti le scuole cittadine, circostanza che impone una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tuttora prioritarie, per cui è indispensabile prevedere ulteriori e particolari misure di intervento che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività».