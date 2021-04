A Montesarchio l'hub vaccinale della Valle Caudina Incontro tra il sindaco Damiano e il direttore Asl Volpe per verificare alcune strutture

Sopralluogo a Montesarchio per individuare un hub vaccinale funzionale per tutta la Valle Caudina. Ad annunciarlo è il Comune caudino: «Questa mattina il sindaco di Montesarchio ha incontrato il direttore generale dell'ASL Gennaro Volpe nell'ambito dell'organizzazione della campagna vaccinale.

Sono stati effettuati sopralluoghi sulle strutture del territorio per valutare la miglior location per realizzare un hub vaccinale in paese. A breve dunque sul territorio comunale ci sarà una sede che permetterà di velocizzare le operazioni di vaccino a Montesarchio e in tutta la Valle Caudina e di decongestionare il distretto Asl sull'Appia».