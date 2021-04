Over 70: al via campagna vaccinale a Durazzano L'annuncio del primo cittadino Sandro Crisci

Al via la campagna di vaccinazioni per gli over 70 a Durazzano, come annuncia il primo cittadino Sandro Crisci: «Di intesa con il personale sanitario del competente Dipartimento ASL di Benevento, si avvierà presso il Comune di Durazzano una campagna di vaccinazione anti covid-19 a favore delle persone ultrasettantenni (OVER 70).

I vaccini verranno somministrati con inizio e con data che verranno comunicati a ciascuno dei richiedenti.

Ci si dovrà presentare solamente previo appuntamento, che sarà comunicato telefonicamente dal Comune di Durazzano o dal personale sanitario.

Si precisa che verranno vaccinati solo gli anziani chiamati dal Comune di Durazzano o dal personale sanitario e non sarà ammesso nessuno oltre questi.

Si invitano i cittadini a non presentarsi in loco qualora non si fosse preventivamente concordato un appuntamento onde evitare disagi ed assembramenti.

Per organizzare al meglio la campagna vaccinale e per non creare disagi ai cittadini, le persone interessate potranno recarsi presso il Comune di Durazzano per l’adesione, esibendo la tessera sanitaria e un numero di telefono».