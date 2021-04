Montesarchio: ok finanziamento per Santa Maria delle Grazie La somma sarà destinata al ripristino dello splendido campanile del convento

Come annunciato arriva l'ok, e i relativi finanziamenti, per il ripristino dello splendido campanile del convento di Santa Maria delle Grazie.

Nel merito il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano dichiara: "Il campanile fa parte da secoli dello skyline di Montesarchio, purtroppo da decenni mostra segni di cedimento. Com'è noto non è stato possibile intervenire prima perché il bene non era di esclusiva proprietà comunale, poiché nel 1950 fu affidato all'ordine dei francescani. Dopo un iter complesso e risolte le questioni burocratiche possiamo procedere con un intervento mirato alla riqualificazione di alcune parti interne ubicate al piano terra dello stabile e opere di finitura del campanile. Sono previsti poi interventi di ammodernamento dei locali interni dai servizi igienici alla cucina, agli spazi per la lettura agli ambienti comuni”.

Il vicesindaco Annalisa Clemente aggiunge: “Proseguiamo a mostrare la capacità di questa amministrazione di intercettare fondi importanti per migliorare il paese: in questo caso un bando del Gal, quindi nuovamente finanziamenti che a costo zero ci consentiranno di recuperare il campanile e alcuni locali interni.

Il campanile com'è noto presenta fenomeni di deterioramento diffusi, per questo è prevista la ricostruzione dell intonaco irreversibilmente danneggiato utilizzando materiali naturali ed ecosostenibili in particolare un intonaco a base di calce, rete stampata in materiale sintetico e pitture inorganiche. L’intervento ha un impatto estremamente positivo sull’ambiente, in quanto contribuisce al recupero del centro storico mediante l’utilizzo di materiali e tecnologie innovative ed è finalizzato al miglioramento e sostenibilità ambientale dell’intervento di riqualificazione”.