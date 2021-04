Telese Terme. Sabato e domenica screening per 1600 studenti L'iniziativa dell'amministrazione comunale

L’amministrazione comunale di Telese Terme, con il supporto dell’Asl Bn1 che ha messo a disposizione 1600 tamponi del tipo antigenico, ha organizzato uno screening anti covid-19 gratuito per gli alunni delle scuole cittadine, superiori e medie. Lo screening si svolgerà nelle giornate di sabato 24 (dalle ore 9 alle ore 18) e domenica 25 aprile (dalle ore 9 alle 16) prossimi, presso il Largo Stadio Comunale in via Lagni, nel piazzale antistante il Palazzetto dello sport nuovo.

“Ho avuto sollecitazioni sia dai genitori che dalle dirigenti scolastiche, preoccupati di garantire un rientro a scuola in sicurezza – ha detto il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Quindi ho interpellato il dottor Gennaro Volpe, direttore generale dell’Asl Bn1, che ci ha messo a disposizione 1600 tamponi, mostrando ancora una volta grande sensibilità e attenzione nei confronti della nostra comunità e per questi motivi gli sono sempre grato. Così come voglio ringraziare la dottoressa Giovanna Ragozzino, Responsabile della U.O. A.S. di Telese con la quale abbiamo organizzato le due giornate, e i medici Imma Florio, Alessandro Di Santo, Valeria Vicario e Ruggero Ruggieri che da volontari si sono resi disponibili a effettuare i test. Naturalmente – ha poi concluso Caporaso - non posso non ricordare e apprezzare l’impegno che in ogni attività programmata in questi mesi viene assicurato dalla nostra Polizia Municipale con a capo il comandante Cap. Pasquale Di Mezza, dalle forze dell’ordine sul territorio telesino e dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana”.

Saranno le strutture scolastiche, anche attraverso le proprie piattaforme informatiche, a indicare agli studenti le modalità per accedere allo screening di sabato e domenica. Sarà necessario, in ogni caso presentarsi al test con il modulo del consenso informato (allegato) compilato e firmato da un genitore per i minorenni.