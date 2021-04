Montesarchio, Damiano: "Il 25 aprile va festeggiato sempre" Il commento del sindaco che pubblica una foto della scuola illuminata con il Tricolore

"Il 25 aprile va festeggiato, sempre: sempre e ancora una volta. Perché non si può banalizzare, specie in un momento difficile come questo, la nostra storia e chi ha dato la vita perché i nostri valori fossero sempre dall'altra parte rispetto ai disvalori dei totalitarismi". E' il commento del sindaco di Montesarchio, Franco Damiano, che in occasione di questa giornata ha pubblicato sui social un'immagine della scuola del comune della Valle Caudina illuminata con il Tricolore.

"Per noi libertà e democrazia conteranno sempre, e sempre più di tutto. Buona Festa della Liberazione a tutti voi", ha concluso il primo cittadino.