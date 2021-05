Stage e tirocini, siglata la convenzione Questa mattina al comune la firma della convenzione con il Centro per l'impiego

Via libera alla Convenzione tra il Comune di Sant’Agata de’Goti e il Centro per l’Impiego del territorio per l’attivazione di stage-tirocini formativi e di orientamento. A comunicarlo il comune della Valle Caudina precisando, in una nota, che "a sottoscriverela convenzione, alla presenza del sindaco Salvatore Riccio, sono stati il Responsabile dell’Area Amministrativa, Dario Ciervo, per il comune di Sant’Agata dei Goti e Concetta De Felice, responsabile del centro per l’impiego di Sant’Agata de’Goti".

“Abbiamo ritenuto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di sottoscrivere apposita convenzione con il Centro per l’Impiego competente, per l’attivazione dei tirocini-stage formativi e di orientamento presso il Comune di Sant’Agata de’ Goti - ha dichiarato il sindaco Salvatore Riccio -. Offrire chance formative è azione di vitale importanza in questo momento storico”.

Dall'Ente viene infine precisato che "i tirocinanti - ai quali verrà rilasciata attestazione del servizio svolto, spendibile nel mercato del lavoro - saranno selezionati tra gli iscritti al Centro per l’Impiego, mediante apposito avviso pubblico che disciplinerà le procedure e che i preposti uffici comunali stanno già predisponendo al fine di una pubblicazione in tempi brevi".