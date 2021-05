Dario Orsillo confermato alla guida della Pro Loco di Paupisi "Soddisfatto della nuova composizione del consiglio direttivo"

Pochi giorni fa presso la Sala Consiliare del Comune di Paupisi si sono svolte le votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti della Pro Loco di Paupisi per il quadriennio 2021-25, alla quale hanno partecipato i soci ordinari iscritti.

Richiamato lo Statuto e il Regolamento della Pro Loco di Paupisi, si è insediato il seggio elettorale composto da: Antonio Iesce (Presidente), Giuseppina Colangelo (componente) e Alexandra Galoiu (componente e Segretario).

Il presidente uscente della Pro Loco Dario Orsillo ha dato inizio all'assemblea dei Soci con la rendicontazione del mandato 2016/2020 e le nuove sfide da raggiungere nei prossimi 4 anni con il supporto di tutti i soci, dei volontari esterni e del Comune. Un programma ampio ed articolato che spazia dal turismo alla cultura, passando per il sociale e lo sport. “Nella mia visione di Associazione – ha dichiarato il presidente Orsillo – è fondamentale porre in essere delle azioni che, in linea con lo Statuto associativo, possano coinvolgere tutta la comunità , nessuno escluso, oltre che le Istituzioni e tutti gli enti del terzo settore presenti sul territorio. Solo con azioni comuni – ha aggiunto – si possono tracciare percorsi per promuovere tutti insieme le tradizioni e le peculiarità del nostro territorio comunale. Voglio ringraziare tutta la squadra che mi ha accompagnato fino ad oggi, così come l’amministrazione comunale che non ha mai fatto mancare il supporto alla ProLoco, l’Unpli Provinciale e tutti i volontari che ad ogni manifestazione non hanno fatto mancare il loro sostegno”. Al termine della relazione di Orsillo ci sono stati i saluti del sindaco di Paupisi Antonio Coletta e di Renzo Mazzeo Presidente del Comitato Provinciale Unpli di Benevento. L’assemblea poi ha conferito l'onorificenza di presidente onorario a Giacomo Cusano non presente per motivi di salute. Al termine dei saluti di rito si sono aperte le votazioni e hanno votato l’88,13% dei 93 iscritti al 01/05/2021.

Sono stati eletti come membri del Consiglio Direttivo i Soci: Gianluca Buffolino, Maria Rosa Colangelo, Angelo Iannella, Carmela Li Calsi, Giovanni Mortaruolo, Antonio Ocone, Dario Orsillo, Francesco Pio Pannella e Nicolas Sauchella. Per il Collegio dei Revisori dei Conti i Soci eletti sono stati: Nazareno Caporaso, Gelsomino Mortaruolo e Gerardo Rapuano.

Inoltre sono stati nominati Antonio Iesce addetto stampa della Pro Loco e Giannetti Giannino responsabile del sito internet.

Entro 15 giorni dalle elezioni del direttivo, così come da Regolamento, bisognava eleggere il Presidente e le altre cariche. E pochi giorni fa il neo direttivo si è riunito presso la sede della Pro Loco ed ha eletto, all'unanimità, Dario Orsillo alla carica di presidente.

Riconfermato anche il vicepresidente Giovanni Mortaruolo mentre la carica di tesoriere è stata conferita a Iannella Angelo. Il segretario sarà nominato nei prossimi giorni dal Presidente tra i soci ordinari esterni al direttivo.

"Sono molto contento della nuova composizione del consiglio direttivo che vede alcune conferme e diverse new entry, soprattutto molti giovani. Un grazie anche ai tre Revisori dei Conti per la loro disponibilità a svolgere l'incarico." - commenta il presidente riconfermato, Dario Orsillo - "Tutti insieme formiamo una bella squadra che non vede l'ora di mettersi al lavoro per incrementare ulteriormente l'attrattiva turistica per Paupisi e organizzare, non appena finirà l'emergenza coronavirus, tante manifestazioni.”.