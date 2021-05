Paduli, Di Maria posa la prima pietra per l'Oratorio Cerimonia per dare il via ai lavori dello spazio annesso alla parrocchia San Bartolomeo Apostolo

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha partecipato alla Cerimonia della Posa della prima pietra del costruendo Oratorio parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo di Paduli, alla presenza del Sindaco e consigliere provinciale Domenico Vessichelli, dell’Arcivescovo Felice Accrocca, e del parroco don Enrico Francesco Iuliano.

«L’opera», ha detto il Presidente Di Maria, «ha un grande valore anche civile per le comunità dell’area interna. Questo Oratorio nasce innanzitutto per la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo su impulso dello stesso parroco don Enrico e del Consiglio Pastorale Parrocchiale, e grazie all’8xmille della Conferenza Episcopale Italiana Servizio Nazionale per l’Edilizia di Culto; ma la struttura rappresenta anche una dotazione supplementare di servizi per tutta la collettività di Paduli. Questo luogo infatti costituirà un polo rilevante di espressione di quello spirito di coesione e di accoglienza, cioé dei valori tipici dei borghi che sono la unicità e la ricchezze delle aree interne».

Il Sindaco Domenico Vessichelli, dal canto suo, ha dichiarato: «La realizzazione dell’Oratorio assume una fondamentale importanza per tutta la comunità di Paduli perché costituisce uno strumento di aggregazione e di socializzazione, in particolare per i più giovani, favorendone la formazione. Per tale ragione, l’Amministrazione Comunale, che ha guardato con favore a tale progetto, appoggiandolo e sostenendolo, esprime il più vivo compiacimento ed il sentito ringraziamento per l’opera portata avanti, “in primis”, dal Parroco don Enrico Francesco Iuliano, dal Consiglio Pastorale e da tanti concittadini che hanno sempre creduto nell’utilità e nell’opportunità di tale opera quale fonte di crescita della cittadinanza tutta».